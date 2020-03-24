В Польше ученые создали аппарат для вентиляции легких на двух пациентов сразу





Министр науки Польши Ярослав Говин в Twitter проинформировал, что данный аппарат ИВЛ имеет один респиратор. Устройство получило название Ventil, с его помощью стало возможным в независимом режиме контролировать основные параметры механической вентиляции легких сразу у пары нуждающихся в такой процедуре пациентов. Данная разработка поможет спасти жизни многих пациентов в условиях эпидемии коронавируса. Как известно, CoVID-19 быстро приводит к пневмонии у лиц с ослабленным иммунитетом.Первая сотня образцов указанного устройства будет выпущена в ближайшие три недели. Согласно данным DXY и BNO, по состоянию на 23 марта в стране выявлено более 500 случаев заражения.