В Польше ученые создали аппарат для вентиляции легких на двух пациентов сразу
Ученые из Польши нашли способ организовать независимую вентиляцию одновременно для двух пациентов посредством использования только одного аппарата. Соответствующая разработка представлена специалистами Института биокибернетики и биомедицинской инженерии при ПАН.
Министр науки Польши Ярослав Говин в Twitter проинформировал, что данный аппарат ИВЛ имеет один респиратор. Устройство получило название Ventil, с его помощью стало возможным в независимом режиме контролировать основные параметры механической вентиляции легких сразу у пары нуждающихся в такой процедуре пациентов. Данная разработка поможет спасти жизни многих пациентов в условиях эпидемии коронавируса. Как известно, CoVID-19 быстро приводит к пневмонии у лиц с ослабленным иммунитетом.
Первая сотня образцов указанного устройства будет выпущена в ближайшие три недели. Согласно данным DXY и BNO, по состоянию на 23 марта в стране выявлено более 500 случаев заражения.
Министр науки Польши Ярослав Говин в Twitter проинформировал, что данный аппарат ИВЛ имеет один респиратор. Устройство получило название Ventil, с его помощью стало возможным в независимом режиме контролировать основные параметры механической вентиляции легких сразу у пары нуждающихся в такой процедуре пациентов. Данная разработка поможет спасти жизни многих пациентов в условиях эпидемии коронавируса. Как известно, CoVID-19 быстро приводит к пневмонии у лиц с ослабленным иммунитетом.
Первая сотня образцов указанного устройства будет выпущена в ближайшие три недели. Согласно данным DXY и BNO, по состоянию на 23 марта в стране выявлено более 500 случаев заражения.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:25