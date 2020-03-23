«Я своего уже не вижу»: Алёна Свиридова не смогла удержать сына Григория на карантине
Алёна Свиридова, как и многие другие ее коллеги по творческому цеху, находится на карантине. Вот только удержать в домашних стенах своего 16-летнего сына Григория певице не под силу, о чем она рассказала журналистам.
У наследника знаменитости и ее бывшего возлюбленного – манекенщика Дмитрия Мирошниченко заканчивается подростковый возраст и начинается период юности. В связи с этим школьник много времени проводит в компании своих друзей. Как отметила Алёна Свиридова, молодой человек должен вместе с ней находиться на карантине, однако он проводит время вне дома. Артистка посетовала, что не может удержать сына, ведь он развлекается с приятелями, хотя медики и правительство советуют избегать отдыха в компаниях.
По словам звезды, она почти не видит своего наследника. Как считает исполнительница, если подростки не могут оставаться дома в период самоизоляции, то им не следует «болтаться по улицам».
У наследника знаменитости и ее бывшего возлюбленного – манекенщика Дмитрия Мирошниченко заканчивается подростковый возраст и начинается период юности. В связи с этим школьник много времени проводит в компании своих друзей. Как отметила Алёна Свиридова, молодой человек должен вместе с ней находиться на карантине, однако он проводит время вне дома. Артистка посетовала, что не может удержать сына, ведь он развлекается с приятелями, хотя медики и правительство советуют избегать отдыха в компаниях.
По словам звезды, она почти не видит своего наследника. Как считает исполнительница, если подростки не могут оставаться дома в период самоизоляции, то им не следует «болтаться по улицам».
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:30