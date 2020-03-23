Цымбалюк-Романовская боится, что ослабленный Джигарханян может не пережить коронавирус

Согласно статистическим сведениям, в группе риска люди за 70 лет, а также пациенты, которые страдают от хронических недугов. У популярного актера уже много лет диабет, поэтому его иммунитет ослаблен. Армен Джигарханян и так каждый год подхватывает простуду из-за этого. Поэтому Цымбалюк-Романовская опасается, чтобы он не заболел коронавирусом, ведь шансов выжить у него будет очень мало.Пианистка рассказала, что дома у бывшего мужа есть кислородная маска, поэтому она надеется, что люди, на попечении которых сейчас находится Армен Борисович, знают об этом. Экс-супруга выразила готовность прийти на помощь актеру, если в этом будет необходимость. Она может привезти ему продукты и лекарства, лишь бы он не выходил из дома в период карантина. Виталина Цымбалюк-Романовская пообещала поставить метровую свечку в храме, если смертельный вирус обойдет Армена Джигарханяна.