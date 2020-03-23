"Миша портит всё": Валуев сыграет с Галустяном в новом проекте





"Миша портит все" представляет собой адаптацию зарубежного сериала "Адам портит всё". Главная роль в российской версии досталась Михаилу Галустяну. Комик сыграет назойливого гения. Во всех сериях он будет спасать обычную семью Горшковых от ловушек маркетологов, стереотипов и распространённых заблуждений. В одном эпизоде юморист вместе с Николаем Валуевым докажет зрителям, что многие боксёры обладают не только силой, но и умом.По словам спортсмена, переубедить людей в чем-либо довольно нелегко, и лишь благодаря личному общению искореняются мифы и предрассудки. Государственный деятель отметил, что на съёмках скетчкома ему повезло с партнёром. Он считает Галустяна цельным и органичным актёром, способным выдать высокопрофессиональный продукт.– высказался Валуев.Как известно, "Миша портит всё" будет выходить на телеканале СТС с 13 апреля. Зрители первого сезона сериала помимо вышеупомянутых артистов увидят также актрис Эвелину Блёданс, Елену Николаеву и композитора Александра Шаганова.