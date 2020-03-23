АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

"Миша портит всё": Валуев сыграет с Галустяном в новом проекте

Вскоре телеканал СТС запустит сериал, получивший название "Миша портит всё". В одном из эпизодов шоу встретятся юморист Михаил Галустян и боксёр Николай Валуев.
"Миша портит всё": Валуев сыграет с Галустяном в новом проекте

"Миша портит все" представляет собой адаптацию зарубежного сериала "Адам портит всё". Главная роль в российской версии досталась Михаилу Галустяну. Комик сыграет назойливого гения. Во всех сериях он будет спасать обычную семью Горшковых от ловушек маркетологов, стереотипов и распространённых заблуждений. В одном эпизоде юморист вместе с Николаем Валуевым докажет зрителям, что многие боксёры обладают не только силой, но и умом.

По словам спортсмена, переубедить людей в чем-либо довольно нелегко, и лишь благодаря личному общению искореняются мифы и предрассудки. Государственный деятель отметил, что на съёмках скетчкома ему повезло с партнёром. Он считает Галустяна цельным и органичным актёром, способным выдать высокопрофессиональный продукт. «Хочу пожелать ему и новому проекту удачи!» – высказался Валуев.

Как известно, "Миша портит всё" будет выходить на телеканале СТС с 13 апреля. Зрители первого сезона сериала помимо вышеупомянутых артистов увидят также актрис Эвелину Блёданс, Елену Николаеву и композитора Александра Шаганова.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина высмеяла слухи о пластике своего лица на забавном…
"Миша портит всё": Валуев сыграет с Галустяном в новом…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко разделся на Красной площади ради…
Лера Кудрявцева во время карантина проводит время с дочерью на…
Компания Wuling анонсировала выход своего первого…
Любовь Успенская потеряла сознание после нового интервью дочери Татьяны…
Ольга Бузова снова намекнула на тайную свадьбу с Давидом…
Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц сделал шуточное предложение Анне…
Автомобили Skoda Kodiaq переоборудуют для перевозки полицейских…
Наталия Гулькина тайно выступила с концертом во время пандемии…
Владельцы АЗС спрогнозировали рост цен на бензин в России из-за…
Соловьев прокомментировал шутку в шоу КВН о его недвижимости в…
Fiat Chrysler планирует производить защитные маски для борьбы с…
«Будь здоров и счастлив»: София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с днём…
Курс рубля и стоимость нефти вновь обрушились вопреки мерам ЦБ…
Валентина Рубцова рассказала о своих детских…
Эксперты предсказали подорожание мяса птицы в…
«Период послевкусия»: Юлия Михалкова не жалеет об уходе из «Уральских…
Во Франции мужчина пробежал марафон на балконе во время изоляции из-за…
Опубликованы фото уникального чешского автомобиля Jawa…
«Коронавирус круто поменял планы»: Дочь Заворотнюк Анна Стрюкова прогулялась с подругой…
Учёные обнаружили под Кордильерами таинственную сеть древних…
В США Алексею Воробьеву с высокой температурой не делали тест на…
Андрей Черкасов остался в восторге от 4D-УЗИ беременной жены: "Мой сын мне впервые…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков решил жениться на Аните…
Honda выпустила обновленную версию кроссовера…
Принц Гарри с супругой Меган Маркл и маленьким сыном находятся в зоне риска…
Эксперты назвали ТОП бюджетных смартфонов до 15 тысяч…
Просмотреть все новости