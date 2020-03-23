Любовь Успенская потеряла сознание после нового интервью дочери Татьяны Плаксиной





После того, как наследница королевы русского шансона появилась в очередном выпуске программы и рассказала журналистам неприятные вещи о своей родительнице, это больно по ней ударило. Успенская снова перенервничала и потеряла сознание, ударившись при этом головой. Как сказала артистка, все последние события, связанные с Татьяной Плаксиной, ее сильно «подкосили». Долгое время знаменитость не могла оправиться от происходящего, но затем почувствовала себя лучше.Сейчас исполнительница снова хочет творить и развивать себя. За время отсутствия у нее появилось много работы, в связи с чем звезда отечественной эстрады собирается заняться съёмками видео и записями композиций. Пока что Успенская находится дома, посвящая время кулинарии. На днях певица испекла вафли, украсив их ягодами.