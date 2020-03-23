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Любовь Успенская потеряла сознание после нового интервью дочери Татьяны Плаксиной

Любовь Успенская длительное время не может наладить взаимоотношения со своей дочерью. На днях певица даже потеряла сознание, узнав о новом интервью Татьяны Плаксиной, посетившей шоу «Пусть говорят».
Любовь Успенская потеряла сознание после нового интервью дочери Татьяны Плаксиной

После того, как наследница королевы русского шансона появилась в очередном выпуске программы и рассказала журналистам неприятные вещи о своей родительнице, это больно по ней ударило. Успенская снова перенервничала и потеряла сознание, ударившись при этом головой. Как сказала артистка, все последние события, связанные с Татьяной Плаксиной, ее сильно «подкосили». Долгое время знаменитость не могла оправиться от происходящего, но затем почувствовала себя лучше.

Сейчас исполнительница снова хочет творить и развивать себя. За время отсутствия у нее появилось много работы, в связи с чем звезда отечественной эстрады собирается заняться съёмками видео и записями композиций. Пока что Успенская находится дома, посвящая время кулинарии. На днях певица испекла вафли, украсив их ягодами.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:39

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