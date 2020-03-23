Сын Джанабаевой и Меладзе Лука унаследовал музыкальный талант родителей

Многие звезды российского шоу-бизнеса вынуждены были отменить свои концерты и пересмотреть графики съемок. Наконец-то у артистов появилось время, которое они могут провести с семьей. У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе подрастают сыновья, которые не так часто видят звездных родителей дома из-за насыщенных графиков. Теперь дети счастливы, но вместе с тем уже не знают, чем занять себя во время карантина. Недавно певица показала своим фолловерам в сторис, что ее 5-летний сын Лука начал подражать родителям. Мальчик с удовольствием играет на барабанах, а супруга Валерия Меладзе не против, чтобы он пошел по их стопам.Ранее Альбина Джанабаева призналась, что она, как и большинство жителей планеты, ощущает растерянность и непонимание. Все вышло из-под контроля и у всех слишком много вопросов. Но, артистка отмечает, что каждый на своем уровне может сохранять спокойствие и благоприятную обстановку в семье. На все это смотрят дети, которые нуждаются в защите и внимании родителей. Поэтому знаменитость пожелала всем подписчикам сил, чтобы «выдержать этот прессинг».