Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков решил жениться на Аните Кобелевой





Долгое время участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков оставался холостым, а девушки продолжали борьбу за его сердце. Первой сдалась Алья Адхам, отметив, что она и молодой человек обладают слишком разными характерами, а потому продолжать отношения больше нет смысла. Также на пути Стрелкова встретилась Вика Ди, но Анита Кобелева быстро устранила конкурентку, закатив скандал по поводу встречи девушки с ее избранником перед их свиданием.Теперь же Федор Стрелков шокировал всех неожиданным заявлением. На собрании на Лобном месте он появился в свадебном костюме, а его избранница в лице Аниты Кобелевой - в белоснежном платье. Молодой человек заявил, что он намерен жениться на избраннице, причем как можно быстрее.