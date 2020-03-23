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Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков решил жениться на Аните Кобелевой

Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков шокировал коллег и телеведущих проекта "Дом-2". На Лобное собрание молодой человек пришел вместе с Анитой Кобелевой, причем молодые люди были одеты в свадебные наряды и заявили, что готовы к бракосочетанию.
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков решил жениться на Аните Кобелевой

Долгое время участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков оставался холостым, а девушки продолжали борьбу за его сердце. Первой сдалась Алья Адхам, отметив, что она и молодой человек обладают слишком разными характерами, а потому продолжать отношения больше нет смысла. Также на пути Стрелкова встретилась Вика Ди, но Анита Кобелева быстро устранила конкурентку, закатив скандал по поводу встречи девушки с ее избранником перед их свиданием.

Теперь же Федор Стрелков шокировал всех неожиданным заявлением. На собрании на Лобном месте он появился в свадебном костюме, а его избранница в лице Аниты Кобелевой - в белоснежном платье. Молодой человек заявил, что он намерен жениться на избраннице, причем как можно быстрее.

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Добавил: Joker Сегодня, 18:11

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