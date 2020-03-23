Андрей Черкасов остался в восторге от 4D-УЗИ беременной жены: "Мой сын мне впервые улыбнулся"
Телеведущий Андрей Черкасов не скрывает, что счастлив в ожидании первенца. Еще во время участия в реалити-шоу мужчина говорил, что хочет побыстрее стать отцом. Теперь же будущие родители побывали на 4D-УЗИ, где, как отметил шоумен, его сын ему впервые улыбнулся.
Как поделился Андрей Черкасов со своими поклонниками в Instagram, в тот момент, когда доктор показывал будущим родителям изображение малыша, все вокруг для него замерло. "Я был в восторге, мой сын мне впервые улыбнулся", - отметил шоумен.
Более того, Андрей Черкасов добавил, что уже сейчас малыш движется в животе под ритмичную музыку. Движения он и Кристина Ослина ощутили во время поездки в машине, когда слушали любимые композиции. Счастливые супруги теперь еще больше ждут появления первенца на свет.
Как поделился Андрей Черкасов со своими поклонниками в Instagram, в тот момент, когда доктор показывал будущим родителям изображение малыша, все вокруг для него замерло. "Я был в восторге, мой сын мне впервые улыбнулся", - отметил шоумен.
Более того, Андрей Черкасов добавил, что уже сейчас малыш движется в животе под ритмичную музыку. Движения он и Кристина Ослина ощутили во время поездки в машине, когда слушали любимые композиции. Счастливые супруги теперь еще больше ждут появления первенца на свет.