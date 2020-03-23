Андрей Черкасов остался в восторге от 4D-УЗИ беременной жены: "Мой сын мне впервые улыбнулся"





Как поделился Андрей Черкасов со своими поклонниками в Instagram, в тот момент, когда доктор показывал будущим родителям изображение малыша, все вокруг для него замерло. "Я был в восторге, мой сын мне впервые улыбнулся", - отметил шоумен.Более того, Андрей Черкасов добавил, что уже сейчас малыш движется в животе под ритмичную музыку. Движения он и Кристина Ослина ощутили во время поездки в машине, когда слушали любимые композиции. Счастливые супруги теперь еще больше ждут появления первенца на свет.