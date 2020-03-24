Сергей Маковецкий оценил карантинные меры и их влияние на культуру
Актёр кино и театра Сергей Маковецкий прокомментировал карантинные меры и их влияние на культуру. Оказалось, что театр Вахтангова потерял уже почти 50 млн рублей из-за коронавируса.
Введенный карантин сильно пошатнул экономику большинства стран, а также привел к неожиданным изменениям в привычном распорядке дня населения. Пострадали культура и шоу-бизнес: в частности, в России звезды отменили свои концерты, премьеры многих фильмов перенесли, а театральные труппы остались без заработка. По словам Сергея Маковецкого, из-за отсутствия продаж билетов театр Вахтангова потерял около 50 млн рублей. До 12 апреля его работа приостановлена. Актер считает, что правительство должно пойти на уступки и делать представления хотя бы для половины зала.
Большинство отечественных звезд в социальных сетях высказываются о последствиях и преимуществах самоизоляции, а Юлианна Караулова недавно пожаловалась на полумеры карантина.
Введенный карантин сильно пошатнул экономику большинства стран, а также привел к неожиданным изменениям в привычном распорядке дня населения. Пострадали культура и шоу-бизнес: в частности, в России звезды отменили свои концерты, премьеры многих фильмов перенесли, а театральные труппы остались без заработка. По словам Сергея Маковецкого, из-за отсутствия продаж билетов театр Вахтангова потерял около 50 млн рублей. До 12 апреля его работа приостановлена. Актер считает, что правительство должно пойти на уступки и делать представления хотя бы для половины зала.
Большинство отечественных звезд в социальных сетях высказываются о последствиях и преимуществах самоизоляции, а Юлианна Караулова недавно пожаловалась на полумеры карантина.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:27