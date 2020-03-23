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Компания Wuling анонсировала выход своего первого электрокара

Компания Wuling недавно поделилась первыми изображениями своего первого электрокара. Анонсированный EV отличается компактными габаритами, которые позволят вместить до четырех пассажиров.

Дизайн четырехместного электромобиля от Wuling, очевидно, был вдохновлен внешним видом новейшего BMW i3. На опубликованных изображениях видно, что транспортное средство отличается прямыми углами и строгими линиями, которые напоминают японские кей-кары. При этом, у новинки пока нет официального названия. Основной особенностью все же является компактность EV, который лишь на 22 сантиметра длиннее миниатюрного ситикара Smart Fortwo.

В техническом плане, китайская машина получит выбор между двумя доступными аккумуляторами разной емкости – 9 или 14 кВт⋅ч. А вот электродвигатель поставляется в единственном экземпляре, который выдает скромные 27 лошадиных сил. Дополнительную информацию о первом электрическом авто от Wuling производители обещают раскрыть немного позднее. Эксперты теоритезируют, что точные характеристики станут известны до конца текущего года.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:44

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