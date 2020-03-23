Алеся Семеренко призналась, что хочет быть на обеспечении у Сергея Захарьяша





Звезда проекта "Дом-2" Алеся Семеренко отметила, ранее она встречалась только с богатыми мужчинами. Бывший молодой человек подарил красотке машину за два миллиона рублей, а также дорогие ювелирные украшения, Семеренко носит их до сих пор. Тем не менее, сейчас девушка тоже хочет изменений со стороны Сергея Захарьяша, хотя сам молодой человек неохотно идет навстречу возлюбленной.Алесе Семеренко не нравится, что мужчина ее "поколачивает", а вот Сергей Захарьяш сравнивает нынешнюю избранницу с бывшей женой, якобы хочет она то же самое, только с более статусными запросами.