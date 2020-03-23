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Лера Кудрявцева во время карантина проводит время с дочерью на качелях

Лера Кудрявцева недавно вернулась из Дубая, где отдыхала со своей матерью. Телеведущая посвятила себя дочери, с которой во время карантина проводит время на качелях во дворе своего дома.
Лера Кудрявцева во время карантина проводит время с дочерью на качелях

Пока знаменитость была за границей, ребенком занимался ее муж Игорь Макаров. Недавно к ним присоединилась и сама Кудрявцева, которая вывела дочь Марию на прогулку во двор собственного дома. Там установлены качели для малышки, где она качалась в пуховике от бренда Burberry и вязаной розовой шапке, наблюдая за звездной родительницей. Журналистка разместила в Instagram сюжет их времяпрепровождения. На кадрах можно увидеть, как к семейству вышел отец.

Мария Макарова с серьезным лицом смотрела на хоккеиста, что умилило поклонников звезд. Они не часто могут увидеть родных ведущей, поэтому каждый раз радуются тому, что у нее появилось больше времени для близких людей. Так же поступил и экс-возлюбленный Кудрявцевой Сергей Лазарев. Певец отменил все концерты и теперь наслаждается отдыхом с детьми – Анной и Никитой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:50

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