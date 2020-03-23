Автомобили Skoda Kodiaq переоборудуют для перевозки полицейских собак





Компания Skoda подготовила "паркетник" Kodiaq для перевозки полицейских собак, которую можно опознать по специальной окраске и надписи Police Dog Unit. Стоит отметить, что британские сотрудники правоохранительных органов смогут перевозить до двух служебных питомцев в отдельных отсеках. Каждый из них оснащен системой кондиционирования, а также соответствует требованиям по обращению с животными. Более того, в салоне присутствуют температурные датчики, которые смогут обезопасить собак.Интерьер автомобиля решили дополнить аварийными выходами, чтобы животные имели возможность быстро покинуть транспортное средство. Производители сообщают, что двигатель был переоборудован таким способом, чтобы оставаться активным даже после извлечения ключа зажигания. Минимальная мощность агрегата составляет 150 л.с., а самый производительный вариант способен выдавать 240 л.с. При этом к автомобилю всегда можно подключить компьютер и радиостанцию.