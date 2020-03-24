АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Экономист Андрей Мовчан сравнил эпидемию коронавируса с “Третьей мировой войной”

Экономист и финансист Андрей Мовчан назвал эпидемию коронавируса “Третьей мировой войной” по силе влияния на экономику. Эксперт высказался в эфире телепередачи “Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым”.

Эксперт считает, что общество сейчас сконцентрировано исключительно на реакции государств на наблюдающуюся на рынке ситуацию, а тотальный карантин ему напомнил военную обстановку. По мнению Мовчана, экономические потери государств будут сравнимы с теми, которые могли бы наблюдаться при Третьей мировой войне. Сейчас можно видеть, какой ответ ситуации дает каждая страна, а также вскоре станет известно, какой урон от этого потерпит глобальная экономика. Большинство стран перешли на государственный заказ, предпочитают госсубсидирование вместо свободных рынков, а также придерживаются планирования и централизации управления. Эксперт предрекает кардинальные перемены в налоговой системе. Точно так же как действовали государства после Второй мировой войны, значительным повышением налогов на большую прибыль современные страны попытаются обеспечить перераспределение среди разных категорий населения.

Предполагается, что эпидемия может продолжаться около двух лет, а благодаря карантину не будет перегружена вся система здравоохранения. По мере возвращения недуга принятые государствами меры станут ослабляться и снова усиливаться.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Польше ученые создали аппарат для вентиляции легких на двух пациентов…
Экономист Андрей Мовчан сравнил эпидемию коронавируса с “Третьей мировой…
Сергей Маковецкий оценил карантинные меры и их влияние на…
Песков рассказал, почему Путин не носит маску и не находится в…
Врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне у…
В США ученые проводят исследование коронавируса на…
Врач объяснил, почему уколы красоты не являются гарантией вечной…
Анастасия Волочкова высмеяла хейтеров своим лицом в…
"Отстали от поезда в другой стране": Юлия Меньшова раскрыла подробности медового…
«Я не женщина, я – существо»: Участница шоу «Модный приговор» Валерия Жукова решилась на преображение ради спасения…
Беременнная звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель заставила хейтеров молчать, показав свой…
Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали медиков во время пандемии…
Алексей Безус: "Я уехал, чтобы разобраться в…
Ляйсан Утяшева показала, как ее семья проводит время на…
Эксперты Buzz Bingo назвали 10 актеров, чаще всего использующих нецензурные слова в…
Пожилой блогер из России Светлана Николаевна за месяц набрала 25 тысяч подписчиков в…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса…
Дэниел Крейг решил оставить своих детей без…
«Я своего уже не вижу»: Алёна Свиридова не смогла удержать сына Григория на…
Археологи в Словакии обнаружили под полом церкви сотни монет, датируемых XVIII…
«Соскучилась по сцене»: Анна Семенович измучилась во время пребывания на…
Ксения Бородина и Ольга Орлова не могут появляться в студии "Бородина против Бузовой" из-за…
Скончался дирижер Мариинского театра 59-летний Василий…
В Сети появились фото необъятного купальника, в котором звезда «Дом-2» Александра Черно покоряет…
«Я потерял обоняние и вкус»: Руди Гобер рассказал о симптомах…
Цымбалюк-Романовская боится, что ослабленный Джигарханян может не пережить…
“Евровидение-2020” могут провести в…
В Великобритании полиция арестовала вора, уснувшего на месте…
Просмотреть все новости