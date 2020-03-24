Экономист Андрей Мовчан сравнил эпидемию коронавируса с “Третьей мировой войной”





Эксперт считает, что общество сейчас сконцентрировано исключительно на реакции государств на наблюдающуюся на рынке ситуацию, а тотальный карантин ему напомнил военную обстановку. По мнению Мовчана, экономические потери государств будут сравнимы с теми, которые могли бы наблюдаться при Третьей мировой войне. Сейчас можно видеть, какой ответ ситуации дает каждая страна, а также вскоре станет известно, какой урон от этого потерпит глобальная экономика. Большинство стран перешли на государственный заказ, предпочитают госсубсидирование вместо свободных рынков, а также придерживаются планирования и централизации управления. Эксперт предрекает кардинальные перемены в налоговой системе. Точно так же как действовали государства после Второй мировой войны, значительным повышением налогов на большую прибыль современные страны попытаются обеспечить перераспределение среди разных категорий населения.Предполагается, что эпидемия может продолжаться около двух лет, а благодаря карантину не будет перегружена вся система здравоохранения. По мере возвращения недуга принятые государствами меры станут ослабляться и снова усиливаться.