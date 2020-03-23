«Будь здоров и счастлив»: София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с днём рождения

София Ротару разместила чёрно-белую фотографию родственника и посвятила ему трогательные слова.– написала певица. Именинника поздравили многие представители российской эстрады, в том числе Алла Пугачёва, Игорь Крутой. Другие пользователи соцсети Instagram также не смогли пройти мимо публикации и пожелали виновнику торжества счастья, успехов в творчестве и любви.Известно, что Анатолий Евдокименко пошёл по стопам бабушки и стал музыкантом. Он занимается написанием композиций и пробует себя в качестве продюсера и диджея. В марте артист анонсировал выход своего мини-альбома, в который вошли два сингла – Vanguard и Planetes.