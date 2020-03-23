«Будь здоров и счастлив»: София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с днём рождения
Сегодня, 23 марта, внуку Софии Ротару Анатолию Евдокименко исполняется 26 лет. Исполнительница публично поздравила именинника с днём рождения, посвятив ему публикацию в своём Instagram-аккаунте.
София Ротару разместила чёрно-белую фотографию родственника и посвятила ему трогательные слова. «С днём рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!» – написала певица. Именинника поздравили многие представители российской эстрады, в том числе Алла Пугачёва, Игорь Крутой. Другие пользователи соцсети Instagram также не смогли пройти мимо публикации и пожелали виновнику торжества счастья, успехов в творчестве и любви.
Известно, что Анатолий Евдокименко пошёл по стопам бабушки и стал музыкантом. Он занимается написанием композиций и пробует себя в качестве продюсера и диджея. В марте артист анонсировал выход своего мини-альбома, в который вошли два сингла – Vanguard и Planetes.
София Ротару разместила чёрно-белую фотографию родственника и посвятила ему трогательные слова. «С днём рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!» – написала певица. Именинника поздравили многие представители российской эстрады, в том числе Алла Пугачёва, Игорь Крутой. Другие пользователи соцсети Instagram также не смогли пройти мимо публикации и пожелали виновнику торжества счастья, успехов в творчестве и любви.
Известно, что Анатолий Евдокименко пошёл по стопам бабушки и стал музыкантом. Он занимается написанием композиций и пробует себя в качестве продюсера и диджея. В марте артист анонсировал выход своего мини-альбома, в который вошли два сингла – Vanguard и Planetes.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:11