Звезды проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель лишились арендованной в Москве квартиры
Как известно, участники проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель в числе других участников отправились в отпуск на Сейшелы, хотя перелет беременной звезде дался совсем непросто. В то же время супруги, как оказалось, лишились арендованной в Москве квартиры.
На Сейшелах беременная Ольга Рапунцель вместе с семьей живет на роскошной вилле, тогда как их коллеги заняли каюты на яхте. Как и прежде, звезда считает, что достойна подобных привилегий, благодаря своей уникальности, а жильем жена Дмитрия Дмитренко на данный момент полностью довольна. Тем не менее, уже стала известна не очень приятная для семейства новость.
В Москве владелец квартиры, где семья Дмитренко должна была поселиться на время декретного отпуска, разорвал контракт. Мужчина посчитал, что маленькая Василиса испортит в жилье мебель и вещи, как она это делает в Периметре реалити-шоу. Алена Рапунцель вместе с Денисом Мокроусовым съездили в жилье, чтобы забрать вещи супругов, а после возвращения в столицу им придется искать новую квартиру.
На Сейшелах беременная Ольга Рапунцель вместе с семьей живет на роскошной вилле, тогда как их коллеги заняли каюты на яхте. Как и прежде, звезда считает, что достойна подобных привилегий, благодаря своей уникальности, а жильем жена Дмитрия Дмитренко на данный момент полностью довольна. Тем не менее, уже стала известна не очень приятная для семейства новость.
В Москве владелец квартиры, где семья Дмитренко должна была поселиться на время декретного отпуска, разорвал контракт. Мужчина посчитал, что маленькая Василиса испортит в жилье мебель и вещи, как она это делает в Периметре реалити-шоу. Алена Рапунцель вместе с Денисом Мокроусовым съездили в жилье, чтобы забрать вещи супругов, а после возвращения в столицу им придется искать новую квартиру.