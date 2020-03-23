Звезды проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель лишились арендованной в Москве квартиры





На Сейшелах беременная Ольга Рапунцель вместе с семьей живет на роскошной вилле, тогда как их коллеги заняли каюты на яхте. Как и прежде, звезда считает, что достойна подобных привилегий, благодаря своей уникальности, а жильем жена Дмитрия Дмитренко на данный момент полностью довольна. Тем не менее, уже стала известна не очень приятная для семейства новость.В Москве владелец квартиры, где семья Дмитренко должна была поселиться на время декретного отпуска, разорвал контракт. Мужчина посчитал, что маленькая Василиса испортит в жилье мебель и вещи, как она это делает в Периметре реалити-шоу. Алена Рапунцель вместе с Денисом Мокроусовым съездили в жилье, чтобы забрать вещи супругов, а после возвращения в столицу им придется искать новую квартиру.