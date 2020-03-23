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Наталия Гулькина тайно выступила с концертом во время пандемии коронавируса

В связи с распространением коронавируса многие артисты отменяют свои мероприятия. Однако это не касается Наталии Гулькиной, которая тайно выступила с концертом, рассказав об этом журналистам.
Наталия Гулькина тайно выступила с концертом во время пандемии коронавируса

По словам знаменитости, она пела для 30-ти гостей, собравшихся на дне рождения в маленьком ресторане. Как отметила Наталия Гулькина, теперь только в таком формате сейчас можно работать. Звезда посетовала на отмену съёмок и концертов, приняв решение продолжить выступать тайно. «Вот и зарабатывай, как знаешь, на гречку», - заявила певица. Она также добавила, что не теряет оптимизма и выдержки, «подстраиваясь под новую реальность».

Теперь звезды шоу-бизнеса ищут новые форматы для общения с фанатами. На днях артистка продемонстрировала в Instagram свои кулинарные способности. Она готовила картофель с грибами по своему фирменному рецепту. Исполнительница планирует и дальше публиковать подобные видео.

Мэр столицы Сергей Собянин 5 марта этого года подписал Указ «О введении режима повышенной готовности». В нем сказано, что по причине пандемии коронавируса на территории Москвы до 10 апреля запрещены массовые мероприятия.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:27

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