Наталия Гулькина тайно выступила с концертом во время пандемии коронавируса





По словам знаменитости, она пела для 30-ти гостей, собравшихся на дне рождения в маленьком ресторане. Как отметила Наталия Гулькина, теперь только в таком формате сейчас можно работать. Звезда посетовала на отмену съёмок и концертов, приняв решение продолжить выступать тайно., - заявила певица. Она также добавила, что не теряет оптимизма и выдержки, «подстраиваясь под новую реальность».Теперь звезды шоу-бизнеса ищут новые форматы для общения с фанатами. На днях артистка продемонстрировала в Instagram свои кулинарные способности. Она готовила картофель с грибами по своему фирменному рецепту. Исполнительница планирует и дальше публиковать подобные видео.Мэр столицы Сергей Собянин 5 марта этого года подписал Указ «О введении режима повышенной готовности». В нем сказано, что по причине пандемии коронавируса на территории Москвы до 10 апреля запрещены массовые мероприятия.