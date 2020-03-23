Fiat Chrysler планирует производить защитные маски для борьбы с коронавирусом





Фирменный завод Fiat Chrysler, расположенный в одной из стран Азии, займется производством медицинских масок из-за пандемии COVID-19. Эту информацию подтвердил исполнительный директор бренда Майк Манли. Предполагаемые объемы удивляют своим размахом, насчитывая более 1 млн масок ежедневно. Стоит отметить, что это не первая мера, которую итальянская компания предприняла для борьбы с коронавирусом. Известно, что Fiat совместно с Ferrari ведет переговоры с производителем аппаратов искусственной вентиляции легких.Майк Манли сообщает, что итальянские медики получат столь необходимое оборудование, производство которого претерпит почти двукратный рост. Кроме прочего, компания Leasys, которой владеет банк FCA, передаст национальному отделению Красного Креста и местной некоммерческой организации ANPAS автопарк из 300 моделей Fiat и Jeep. Они дополнятся пятью изолированными «скорыми», платформой для которых стал фургон Ducato.