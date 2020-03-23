Звезды проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд договорились не оскорблять друг друга





Буквально вчера Анастасия Голд упрекала своего избранника в обмане, якобы Илья Яббаров подарил ей кольцо за 10 тысяч рублей, а сказал, что стоит украшение 50 тысяч. Затем и вовсе выяснилось, что деньги, накопленные влюбленными, шоумен отдал на строительство дома в своем городе. Тогда Яббаров заявил, что устал от женщин и уйдет с проекта ради новой работы, только вот ему мало кто поверил.Неизвестно, что именно происходило дальше, но в итоге Анастасия Голд и Илья Яббаров уладили финансовые вопросы, помирились, а чтобы закрепить нововведения, пообещали друг другу спокойно обсуждать проблемы, а не оскорблять друг друга. Илья Яббаров собрал вещи, переехал снова в вип-дом из мужской спальни, и все у ребят снова наладилось.