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Звезды проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд договорились не оскорблять друг друга

Участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд снова помирились. Буквально вчера шоумен готов был уйти за Периметр, а уже сегодня продолжает как ни в чем не бывало признаваться в любви своей избраннице.
Звезды проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд договорились не оскорблять друг друга

Буквально вчера Анастасия Голд упрекала своего избранника в обмане, якобы Илья Яббаров подарил ей кольцо за 10 тысяч рублей, а сказал, что стоит украшение 50 тысяч. Затем и вовсе выяснилось, что деньги, накопленные влюбленными, шоумен отдал на строительство дома в своем городе. Тогда Яббаров заявил, что устал от женщин и уйдет с проекта ради новой работы, только вот ему мало кто поверил.

Неизвестно, что именно происходило дальше, но в итоге Анастасия Голд и Илья Яббаров уладили финансовые вопросы, помирились, а чтобы закрепить нововведения, пообещали друг другу спокойно обсуждать проблемы, а не оскорблять друг друга. Илья Яббаров собрал вещи, переехал снова в вип-дом из мужской спальни, и все у ребят снова наладилось.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:20

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