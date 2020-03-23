В США Алексею Воробьеву с высокой температурой не делали тест на коронавирус
В своем микроблоге Instagram певец Алексей Воробьев, который сейчас находится на съемках в Лос-Анджелесе, опубликовал видео и рассказал, что у него поднялась высокая температура. По словам музыканта, в США ему не стали делать тест на коронавирус, так как необходимо наличие направления врача и подтвержденные явные симптомы заражения COVID-19.
По словам Алексея Воробьева, пару дней назад утром у него поднялась температура до 38 градусов и его начало сильно знобить. Потом градусник показал 39,9, от чего артист очень испугался. Он посоветовался с врачом и выпил противовирусное средство, в результате температура спала. Уже на протяжении двух дней у певца показатели не выше 37 градусов. Оказалось, что у Алексея Воробьева было ОРВИ, а делать тест на коронавирус ему не стали в США, так как у него не было явных симптомов именно этого вирусного заболевания.
Певец рассказал, что сейчас он на самоизоляции, предпринимает необходимые меры профилактики и укрепляет иммунитет чаем с лимоном и имбирем. Если необходимо выйти за покупками, то Алексей Воробьев надевает мотоциклетный шлем и резиновые перчатки. Артист даже в такое непростое время пошутил и отметил, что «незнакомых девушек в губы не целует». По словам знаменитости, американцы сохраняют спокойствие: находятся дома, а покупки делают на несколько дней вперед, чтобы лишний раз не идти в магазин. В супермаркеты пускают до 5 человек одновременно, а остальные ждут своей очереди на улице.
По словам Алексея Воробьева, пару дней назад утром у него поднялась температура до 38 градусов и его начало сильно знобить. Потом градусник показал 39,9, от чего артист очень испугался. Он посоветовался с врачом и выпил противовирусное средство, в результате температура спала. Уже на протяжении двух дней у певца показатели не выше 37 градусов. Оказалось, что у Алексея Воробьева было ОРВИ, а делать тест на коронавирус ему не стали в США, так как у него не было явных симптомов именно этого вирусного заболевания.
Певец рассказал, что сейчас он на самоизоляции, предпринимает необходимые меры профилактики и укрепляет иммунитет чаем с лимоном и имбирем. Если необходимо выйти за покупками, то Алексей Воробьев надевает мотоциклетный шлем и резиновые перчатки. Артист даже в такое непростое время пошутил и отметил, что «незнакомых девушек в губы не целует». По словам знаменитости, американцы сохраняют спокойствие: находятся дома, а покупки делают на несколько дней вперед, чтобы лишний раз не идти в магазин. В супермаркеты пускают до 5 человек одновременно, а остальные ждут своей очереди на улице.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:17