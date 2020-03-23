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«Период послевкусия»: Юлия Михалкова не жалеет об уходе из «Уральских Пельменей»

Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова не жалеет об уходе из коллектива «Уральские Пельмени». Она опубликовала философский пост в личном блоге Instagram, в котором рассказала, что «период послевкусия» стал не менее интересным этапом в ее жизни.
«Период послевкусия»: Юлия Михалкова не жалеет об уходе из «Уральских Пельменей»

36-летняя артистка была частью «Уральских Пельменей» на протяжении 10-ти лет. Однако 29-октября 2019 года Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива, после чего она переехала в Москву и занялась развитием собственного кулинарного проекта. В недавней записи актриса написала, что порой «расставание становится куда более интересным периодом», подразумевая полугодовое отсутствие комедийного шоу в своей жизни.

«Воспоминания, опыт, извлеченные уроки и чувство благодарности продолжают влиять на личное поведение, мысли и даже вдохновлять на долгие годы», - отметила Юлия Михалкова. По ее словам, парадоксально то, насколько относительно короткие периоды могут коренным образом изменить всю жизнь. Поклонники актрисы активно выразили свое участие и поддержку актрисе. Всего за час после публикации, пользователи Сети оставили более ста комментариев и некоторые все еще продолжают уговаривать вернуться актрису в «Уральские пельмени».

На философскую запись Юлию Михалкову вдохновила обычная случайность. Она написала, что сегодня впервые за месяц включила телевизор и увидела себя на «СТС»: «Интересно, конечно. Меня нет, а посмотришь ТВ – я, оказывается, там есть. Дежа вю!».

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:48

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