«Период послевкусия»: Юлия Михалкова не жалеет об уходе из «Уральских Пельменей»

36-летняя артистка была частью «Уральских Пельменей» на протяжении 10-ти лет. Однако 29-октября 2019 года Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива, после чего она переехала в Москву и занялась развитием собственного кулинарного проекта. В недавней записи актриса написала, что порой «расставание становится куда более интересным периодом», подразумевая полугодовое отсутствие комедийного шоу в своей жизни., - отметила Юлия Михалкова. По ее словам, парадоксально то, насколько относительно короткие периоды могут коренным образом изменить всю жизнь. Поклонники актрисы активно выразили свое участие и поддержку актрисе. Всего за час после публикации, пользователи Сети оставили более ста комментариев и некоторые все еще продолжают уговаривать вернуться актрису в «Уральские пельмени».На философскую запись Юлию Михалкову вдохновила обычная случайность. Она написала, что сегодня впервые за месяц включила телевизор и увидела себя на «СТС»: