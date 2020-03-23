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Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова на Сейшелах слегла с жуткими головными болями и тошнотой

Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова, провела несколько дней в постели, пока другие участники наслаждались жизнью на Сейшелах. Блондинка в своем Instagram пожаловалась, что у нее жуткие головные боли, мучает тошнота и слабость.
Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова на Сейшелах слегла с жуткими головными болями и тошнотой

В своем микроблоге Марина Африкантова рассказала, что уже третий день страдает, хотя сама не понимает, почему. Блондинка предполагает, что могла отравиться или получить солнечный удар. Возлюбленная Романа Капаклы практически не встает с постели, ее мучают жуткие головные боли, тошнота и слабость, не помогают даже лекарства.

Марина Африкантова поделилась, что чувствовала себя неважно, но все равно вместе с коллегами отправилась на пляж, где ее состояние ухудшилось. По дороге назад, отметила звезда, ее жутко тошнило и рвало, "наизнанку вывернуло". Теперь блондинка боится есть или выходить на улицу, не знает, что ей делать и как лечиться.

Поклонники посоветовали Марине Африкантовой обратиться к медикам, не затягивая ситуацию до критического состояния. Многие еще помнят, как в больницу с похожими симптомами на островах попала Юлия Ефременкова, которая затем пожаловалась, что боялась не выжить.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:13

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