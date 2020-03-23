На Сахалине сотрудники ФСБ задержали студентов, планировавших нападение на техникум
Представители ФСБ РФ сообщают о предотвращении вооруженного нападения на техникум на Сахалине. Сотрудники службы безопасности задержали студентов, у которых при обыске нашли оружие и боеприпасы.
Центр общественных связей ФСБ информирует о задержании двоих студентов 2003 и 2002 годов рождения на Сахалине, которым вынесли подозрения в подготовке теракта. Фигуранты дела предположительно хотели устроить вооруженную атаку на одно из местных учебных учреждений. В отношении задержанных также возбудили уголовное дело.
Известно, что студенты были причастны к пропаганде насильственных действий в соцсетях. Сотрудники ведомства нашли в ходе тщательных обысков на месте задержания запасы огнестрельного оружия и патронов. Улики включали в себя обрез охотничьего ружья, детонатор, а также взрывчатку кустарного производства. Были обнаружены и личные записи, содержащие план по нападению на региональный техникум.
Центр общественных связей ФСБ информирует о задержании двоих студентов 2003 и 2002 годов рождения на Сахалине, которым вынесли подозрения в подготовке теракта. Фигуранты дела предположительно хотели устроить вооруженную атаку на одно из местных учебных учреждений. В отношении задержанных также возбудили уголовное дело.
Известно, что студенты были причастны к пропаганде насильственных действий в соцсетях. Сотрудники ведомства нашли в ходе тщательных обысков на месте задержания запасы огнестрельного оружия и патронов. Улики включали в себя обрез охотничьего ружья, детонатор, а также взрывчатку кустарного производства. Были обнаружены и личные записи, содержащие план по нападению на региональный техникум.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:09