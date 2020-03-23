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«Коронавирус круто поменял планы»: Дочь Заворотнюк Анна Стрюкова прогулялась с подругой детства

Дочь Анастасии Заворотнюк собиралась уехать за границу, однако коронавирус испортил ее планы. Тем не менее Анна Стрюкова была рада встретиться с подругой детства, с которой вместе прогулялась.
«Коронавирус круто поменял планы»: Дочь Заворотнюк Анна Стрюкова прогулялась с подругой детства

В последнее время старшая наследница актрисы стала чаще выходить на связь с подписчиками в Instagram и делиться с ними своими переживаниями, а также мыслями. По словам Анны Стрюковой, сейчас у нее сложный период в жизни, поэтому ей нужна поддержка среди поклонников. Не так давно дочь Заворотнюк рассказала о своем детстве, порассуждала о красоте и дуализме. Выходные бизнесвумен провела со своей подругой, решившей навестить ее. Вместе они планировали отправиться за границу, однако планы пришлось изменить по причине вспышки коронавируса.

Тем не менее приятельницы прогулялись по лесу, о чем свидетельствуют размещенные в блоге снимки. Для этого случая Стрюкова примерила спортивный костюм оливкового оттенка и голубой бомпер. В подписи к сюжету родственница артистки дала понять фолловерам, что подруга во всем ее поддерживает. «И в грусти, и в печали, и в светлые моменты она всегда со мной рядом, даже если находится на другом конце света», - поделилась дочь Заворотнюк.

Молодая особа считает, что в жизни все нужно ценить. В комментариях юзеры не только пришли в восторг от сюжета, но и написали, что дружба важна. Также интернет-пользователи пожелали скорейшего выздоровления телеведущей, которая в течение 7-ми месяцев находится в больнице из-за онкологии.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:30

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