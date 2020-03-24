«Очаровашка»: Кети Топурия запечатлела на камеру дочь Оливию во время готовки

Вследствие пандемии коронавируса многие люди, в том числе и знаменитости, соблюдают карантинный режим. Кети Топурия тоже отменила гастроли и теперь больше времени уделяет дочери. На днях артистка продемонстрировала поклонникам, чем занимается с 4-летней Оливией. Певица запечатлела наследницу на кухне. Для готовки девочка надела фартук и колпак. На фото она взбивает массу с помощью миксера. Пользователи соцсети восхитились снимком и назвали дочь вокалистки группы А’Студио «очаровашкой» и «хозяюшкой».До этого Топурия дала интервью порталу Teleprogramma.pro, рассказав, что во время карантина её чадо развивается, занимается самообразованием., – поделилась исполнительница.