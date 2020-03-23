Валентина Рубцова рассказала о своих детских комплексах
Валентина Рубцова в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ» рассказала о своих детских комплексах. Актриса стала популярной после ролей в сериалах «Универ» и «СашаТаня».
Валентина Рубцова вспомнила, что в детстве и юношестве очень комплексовала из-за своих ушей, которые ей совершенно не нравились. Актриса считала их очень большими, также, как и нос. В детстве Рубцову называли картошкой. С этими комплексами она жила долгие годы. Артистка призналась, что очень расстраивалась, когда молодые люди отмечали большую привлекательность ее сестры, чем ее самой. Тогда она верила, что в театральные вузы поступают лишь девушки с красивой внешностью, поэтому не рассчитывала на воплощение в жизнь своей мечты стать актрисой.
Рубцова поделилась, что комплексовала по поводу своей внешности до 25-летнего возраста. В свои студенческие годы актриса усердно училась. Она считала, что проведет свою жизнь без мужчин, а смогла понять, что ошибалась, только после встречи со своим будущим мужем. В тот момент она смогла избавиться от страхов. Супруг постоянно говорит, что она самая красивая женщина, и звезде очень приятно это слушать. В такие моменты актрису больше не беспокоят ни уши, ни нос, сообщает ГлобалМСК.Ру.
Валентина Рубцова вспомнила, что в детстве и юношестве очень комплексовала из-за своих ушей, которые ей совершенно не нравились. Актриса считала их очень большими, также, как и нос. В детстве Рубцову называли картошкой. С этими комплексами она жила долгие годы. Артистка призналась, что очень расстраивалась, когда молодые люди отмечали большую привлекательность ее сестры, чем ее самой. Тогда она верила, что в театральные вузы поступают лишь девушки с красивой внешностью, поэтому не рассчитывала на воплощение в жизнь своей мечты стать актрисой.
Рубцова поделилась, что комплексовала по поводу своей внешности до 25-летнего возраста. В свои студенческие годы актриса усердно училась. Она считала, что проведет свою жизнь без мужчин, а смогла понять, что ошибалась, только после встречи со своим будущим мужем. В тот момент она смогла избавиться от страхов. Супруг постоянно говорит, что она самая красивая женщина, и звезде очень приятно это слушать. В такие моменты актрису больше не беспокоят ни уши, ни нос, сообщает ГлобалМСК.Ру.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:00