Владельцы АЗС спрогнозировали рост цен на бензин в России из-за коронавируса
Владельцы автомобильных заправочных станций (АЗС) спрогнозировали рост цен на бензин в России из-за коронавируса. Ввиду предпринятых ограничительных мер по передвижению людей, Независимый топливный союз ожидает значительного снижения спроса на нефтрепродукты, что означает повышение их стоимости.
Согласно официальной информации, владельцы нескольких автономных сетей АЗС и оптовых реализаторов топлива в составе НТС обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отсрочке налогов, демпфера и кредитов, позволяющих сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке, и поддержать отрасль по производству, реализации и транспортировке нефтепродуктов на территории России.
В письме, адресованном государственному деятелю, сниженный нефтяной газ (СНГ) и дизельное топливо названы продуктами стратегической значимости, благодаря которому возможны своевременные поставки медицинских препаратов, продовольственных и других товаров первой необходимости. По словам президента НТС Павла Баженова, поддержка со стороны властей крайне необходима для стабильной и бесперебойной работы аптек и госпиталей, а также других социально значимых учреждений, особенно в период карантина.
Кроме того, положительный отклик на письмо владельцев автономных АЗС нивелирует любые попытки спекуляции на повышении стоимости бензина на внутреннем рынке и снизит вероятность закрытия нерентабельных топливных предприятий, как сообщает Лента ру.
Согласно официальной информации, владельцы нескольких автономных сетей АЗС и оптовых реализаторов топлива в составе НТС обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отсрочке налогов, демпфера и кредитов, позволяющих сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке, и поддержать отрасль по производству, реализации и транспортировке нефтепродуктов на территории России.
В письме, адресованном государственному деятелю, сниженный нефтяной газ (СНГ) и дизельное топливо названы продуктами стратегической значимости, благодаря которому возможны своевременные поставки медицинских препаратов, продовольственных и других товаров первой необходимости. По словам президента НТС Павла Баженова, поддержка со стороны властей крайне необходима для стабильной и бесперебойной работы аптек и госпиталей, а также других социально значимых учреждений, особенно в период карантина.
Кроме того, положительный отклик на письмо владельцев автономных АЗС нивелирует любые попытки спекуляции на повышении стоимости бензина на внутреннем рынке и снизит вероятность закрытия нерентабельных топливных предприятий, как сообщает Лента ру.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:22