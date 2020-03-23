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Владельцы АЗС спрогнозировали рост цен на бензин в России из-за коронавируса

Владельцы автомобильных заправочных станций (АЗС) спрогнозировали рост цен на бензин в России из-за коронавируса. Ввиду предпринятых ограничительных мер по передвижению людей, Независимый топливный союз ожидает значительного снижения спроса на нефтрепродукты, что означает повышение их стоимости.
Владельцы АЗС спрогнозировали рост цен на бензин в России из-за коронавируса

Согласно официальной информации, владельцы нескольких автономных сетей АЗС и оптовых реализаторов топлива в составе НТС обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отсрочке налогов, демпфера и кредитов, позволяющих сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке, и поддержать отрасль по производству, реализации и транспортировке нефтепродуктов на территории России.

В письме, адресованном государственному деятелю, сниженный нефтяной газ (СНГ) и дизельное топливо названы продуктами стратегической значимости, благодаря которому возможны своевременные поставки медицинских препаратов, продовольственных и других товаров первой необходимости. По словам президента НТС Павла Баженова, поддержка со стороны властей крайне необходима для стабильной и бесперебойной работы аптек и госпиталей, а также других социально значимых учреждений, особенно в период карантина.

Кроме того, положительный отклик на письмо владельцев автономных АЗС нивелирует любые попытки спекуляции на повышении стоимости бензина на внутреннем рынке и снизит вероятность закрытия нерентабельных топливных предприятий, как сообщает Лента ру.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:22

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