«Не знаю, что сказать»: Петросян прокомментировал слухи о рождении ребенка в союзе с Брухуновой





Близкие из окружения пары рассказали репортерам, что знаменитости не просто так отдыхали в жаркой стране, ведь именно там на свет появился их общий ребенок. Как отметил источник, Петросян и его возлюбленная воспользовались услугами суррогатной матери, как это в свое время делали Пугачева с Галкиным и Виторган-старший с супругой Ириной. Согласно слухам в прессе, звезды поделились важной новостью только с самыми родными людьми, решив не называть пол малыша. По словам инсайдера, знаменитости очень счастливы, и сейчас наслаждаются отцовством и материнством.Журналисты решили связаться с самим шоуменом, чтобы выяснить правду, однако он не дал точной информации по поводу данной ситуации. Петросян заявил, что СМИ его личная жизнь не касается. Известно, что у комика есть 51-летняя дочь Виктория от первой избранницы. У Брухуновой детей от предыдущих отношений не было.Тем не менее поклонники поздравляют артиста и высказывают уверенность, что он будет отличным отцом, если слухи подтвердятся. Влюбленные несколько недель отдыхали в Дубае и регулярно показывали фолловерам снимки из отпуска.