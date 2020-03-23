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«Не знаю, что сказать»: Петросян прокомментировал слухи о рождении ребенка в союзе с Брухуновой

В СМИ появились данные, что Татьяна Брухунова родила ребенка Евгению Петросяну во время отдыха в Дубае. Сам артист не подтвердил, но и не опроверг эти слухи.
«Не знаю, что сказать»: Петросян прокомментировал слухи о рождении ребенка в союзе с Брухуновой

Близкие из окружения пары рассказали репортерам, что знаменитости не просто так отдыхали в жаркой стране, ведь именно там на свет появился их общий ребенок. Как отметил источник, Петросян и его возлюбленная воспользовались услугами суррогатной матери, как это в свое время делали Пугачева с Галкиным и Виторган-старший с супругой Ириной. Согласно слухам в прессе, звезды поделились важной новостью только с самыми родными людьми, решив не называть пол малыша. По словам инсайдера, знаменитости очень счастливы, и сейчас наслаждаются отцовством и материнством.

Журналисты решили связаться с самим шоуменом, чтобы выяснить правду, однако он не дал точной информации по поводу данной ситуации. Петросян заявил, что СМИ его личная жизнь не касается. Известно, что у комика есть 51-летняя дочь Виктория от первой избранницы. У Брухуновой детей от предыдущих отношений не было.

Тем не менее поклонники поздравляют артиста и высказывают уверенность, что он будет отличным отцом, если слухи подтвердятся. Влюбленные несколько недель отдыхали в Дубае и регулярно показывали фолловерам снимки из отпуска.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:21

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