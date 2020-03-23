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Курс валют на 21.03.2020

Курс рубля и стоимость нефти вновь обрушились вопреки мерам ЦБ РФ

Отечественный рынок акций претерпел очередное снижение индексов вопреки мерам от ЦБ РФ. Курс рубля вновь обрушился из-за падения цен на нефть, достигнув отметки в 82 единицы за 1 доллар США.

На открытии Мосбиржи курс доллара США составил 81,2 рубля, а евро 87,12 рубля. Подобная ситуация наблюдается на отечественном рынке, несмотря на вливания валюты со стороны ЦБ РФ на 47 млрд рублей, чтобы избежать снижения волатильности. Всего индекс столичной биржи упал на 4,2%, а индекс РТС на 6,2%. Более того, стоимость нефти марки Brent упала ниже 25 долларов США за баррель, в то время как цены на WTI опустились до 22,6 долларов США за баррель.

Обрушение индексов и цен коррелирует со вспышкой коронавируса, ростом числа инфицированных и падением спроса на нефтепродукты. Другой причиной до сих пор считается неудачная встреча России и членов ОПЕК по снижению добычи топлива. Известно, что лишь за 19 марта Центробанк РФ продал валюты на 7,7 млрд рублей, а 20 марта этот показатель вырос до 13,7 млрд рублей. На внутреннем рынке ведомство реализовало валюту на 47 млрд рублей.

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Экономика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:06

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