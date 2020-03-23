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Эксперты предсказали подорожание мяса птицы в Росиии

Эксперты предсказывают, что в скором времени произойдет подорожание мяса птицы в России. Об этом рассказал Виталий Пивоваров, который входит в руководящий аппарат Межениновской птицефабрики.

Эксперты предсказали подорожание мяса птицы в Росиии


По словам специалиста, на территории России производство мяса птицы характеризуется импортными составляющими. На фоне этого фактора при падении курса рубля неизбежно произойдет подорожание этой продукции. Предприятия отрасли пока выдерживают паузу и наблюдают за тем, как ежедневно изменяется ситуация.

Как отметил Виталий Пивоваров, положение очень неустойчивое. Если поставщики пойдут на повышение стоимости предоставляемых услуг, то продавцы вынуждены будут поднять ценники на мясные изделия из птицы. Эксперты говорят о том, что более точные прогнозы можно будет дать только в мае текущего года.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:54

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