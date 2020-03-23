Принц Гарри с супругой Меган Маркл и маленьким сыном находятся в зоне риска пандемии





По словам местных властей, вирус на западном побережье страны распространяется молниеносно и риск повторить трагический сценарий эпицентра COVID-2019 в Европе – Италии очень высокий. В особо опасных зонах медики не могут справиться с инфекцией, а количество случаев заражения растет ежедневно. Однако на данный момент ситуация в Ванкувере находится под контролем и принц Гарри с женой и ребенком самоизолировались в особняке, придерживаясь всех рекомендаций, касающихся гигиены.Британские корреспонденты сообщают, что Меган Маркл требует от всего персонала соблюдение строгих санитарных норм, в том числе постоянное использование одноразовых перчаток, а для безопасности сына большинству работникам запрещен любой контакт с ребенком.Как известно, обстановка в Лондоне, откуда уехала семья герцогов Сассекских, складывается не намного лучше, королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп самоизолировались в Виндзорском замке.