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Принц Гарри с супругой Меган Маркл и маленьким сыном находятся в зоне риска пандемии

Принц Гарри с супругой Меган Маркл и семимесячным сыном Арчи находятся в зоне риска пандемии. Как известно, пара переехала в Ванкувер, однако именно там зафиксировано наибольшее количество заражений коронавирусом в Канаде.
Принц Гарри с супругой Меган Маркл и маленьким сыном находятся в зоне риска пандемии

По словам местных властей, вирус на западном побережье страны распространяется молниеносно и риск повторить трагический сценарий эпицентра COVID-2019 в Европе – Италии очень высокий. В особо опасных зонах медики не могут справиться с инфекцией, а количество случаев заражения растет ежедневно. Однако на данный момент ситуация в Ванкувере находится под контролем и принц Гарри с женой и ребенком самоизолировались в особняке, придерживаясь всех рекомендаций, касающихся гигиены.

Британские корреспонденты сообщают, что Меган Маркл требует от всего персонала соблюдение строгих санитарных норм, в том числе постоянное использование одноразовых перчаток, а для безопасности сына большинству работникам запрещен любой контакт с ребенком.

Как известно, обстановка в Лондоне, откуда уехала семья герцогов Сассекских, складывается не намного лучше, королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп самоизолировались в Виндзорском замке.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:09

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