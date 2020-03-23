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Юлия Топольницкая поразила поклонников снимком с "большим беременным животом"

Юлия Топольницкая на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором показала большой живот. Пользователи были поражены, увидев новое состояние актрисы.
Юлия Топольницкая поразила поклонников снимком с "большим беременным животом"

Юлия Топольницкая позирует на опубликованном снимке с беременным животом, притрагиваясь к нему обеими руками. Актриса одета в нежно-розовое платье свободного кроя. При этом она весело улыбается. Подписчики в комментариях были удивлены изменениями в жизни кумира и уже начали писать поздравления. Однако нашлись и более внимательные особы, которые не поверили в буквальный смысл сюжета. Сама актриса в комментариях отметила, что этот снимок является постановочным и посвящен премьере показа нового сериала под названием «257 причин чтобы жить», в котором она снималась. В описании актриса добавила, что очень благодарна съемочной группе за работу.

По всей очевидности, Юлия Топольницкая смогла разыграть своих подписчиков, поскольку снимок стал наиболее популярным среди всех последних постов актрисы. За время публикации он собрал более 26 тысяч лайков и 140 комментариев. Многие поклонники до конца не верили, что живот постановочный, а когда сама актриса им об этом писала, выражали сожаление, что она действительно не беременна.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:00

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