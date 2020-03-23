В Ростовской области из-за ДТП пострадали пять человек





ДТП с участием Hyundai Sonata зафиксировано на трассе М4 “Дон” в районе Новочеркасска. Согласно предварительно озвученным сведениям, водитель иномарки не смог справиться с управлением и перевернулся, допустив выезд за пределы дороги. В итоге пострадали пять человек, находящиеся в салоне транспортного средства. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали водителя и четырех пассажиров.На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят по факту аварии соответствующую проверку, после чего может утверждаться процессуальное решение.