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В Ростовской области из-за ДТП пострадали пять человек

На трассе в Ростовской области зафиксировано ДТП, которое привело к травмированию пяти человек. Всем участникам инцидента была необходима госпитализация.
В Ростовской области из-за ДТП пострадали пять человек

ДТП с участием Hyundai Sonata зафиксировано на трассе М4 “Дон” в районе Новочеркасска. Согласно предварительно озвученным сведениям, водитель иномарки не смог справиться с управлением и перевернулся, допустив выезд за пределы дороги. В итоге пострадали пять человек, находящиеся в салоне транспортного средства. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали водителя и четырех пассажиров.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят по факту аварии соответствующую проверку, после чего может утверждаться процессуальное решение.

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Происшествия / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:13

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