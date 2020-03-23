«Будем заниматься индивидуально»: Александр Плющенко продолжит тренировки во время карантина
Александр Плющенко рассказал поклонникам в Instagram о планах на время карантина. По словам сына Яны Рудковской, он продолжит тренировки.
Как сказал наследник знаменитостей, пандемия коронавируса не помешает ему продолжать заниматься на льду, так как мальчик собирается посвятить себя подготовке к грядущей Олимпиаде. Компанию Александру Плющенко составит его отец, вместе они организуют индивидуальные тренировки. В подписи к посту ребенок довольно уверенно заявил, что «прорвется». Не так давно телеведущая жаловалась на то, что будущий чемпион переживает из-за вероятного закрытия ледового комплекса, где он ежедневно и продуктивно занимается. Тем не менее опасения звездной матери подтвердились, однако музыкальный продюсер рада, что ее сын продолжает тренироваться с титулованным родителем.
Недавно поклонники раскритиковали Рудковскую за то, что Александр Плющенко появился на премьера мультфильма в одном из столичных кинотеатров, несмотря на то, что знаменитость самоизолировалась после возвращения из Парижа. По словам супруги фигуриста, она не заражена вирусом, а побыть на карантине решила по своей воле, обезопасив таким образом родных. Ведущая также подчеркнула, что ее близкие не должны все время находиться дома.
Как сказал наследник знаменитостей, пандемия коронавируса не помешает ему продолжать заниматься на льду, так как мальчик собирается посвятить себя подготовке к грядущей Олимпиаде. Компанию Александру Плющенко составит его отец, вместе они организуют индивидуальные тренировки. В подписи к посту ребенок довольно уверенно заявил, что «прорвется». Не так давно телеведущая жаловалась на то, что будущий чемпион переживает из-за вероятного закрытия ледового комплекса, где он ежедневно и продуктивно занимается. Тем не менее опасения звездной матери подтвердились, однако музыкальный продюсер рада, что ее сын продолжает тренироваться с титулованным родителем.
Недавно поклонники раскритиковали Рудковскую за то, что Александр Плющенко появился на премьера мультфильма в одном из столичных кинотеатров, несмотря на то, что знаменитость самоизолировалась после возвращения из Парижа. По словам супруги фигуриста, она не заражена вирусом, а побыть на карантине решила по своей воле, обезопасив таким образом родных. Ведущая также подчеркнула, что ее близкие не должны все время находиться дома.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:50