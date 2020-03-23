«Будем заниматься индивидуально»: Александр Плющенко продолжит тренировки во время карантина

Как сказал наследник знаменитостей, пандемия коронавируса не помешает ему продолжать заниматься на льду, так как мальчик собирается посвятить себя подготовке к грядущей Олимпиаде. Компанию Александру Плющенко составит его отец, вместе они организуют индивидуальные тренировки. В подписи к посту ребенок довольно уверенно заявил, что «прорвется». Не так давно телеведущая жаловалась на то, что будущий чемпион переживает из-за вероятного закрытия ледового комплекса, где он ежедневно и продуктивно занимается. Тем не менее опасения звездной матери подтвердились, однако музыкальный продюсер рада, что ее сын продолжает тренироваться с титулованным родителем.Недавно поклонники раскритиковали Рудковскую за то, что Александр Плющенко появился на премьера мультфильма в одном из столичных кинотеатров, несмотря на то, что знаменитость самоизолировалась после возвращения из Парижа. По словам супруги фигуриста, она не заражена вирусом, а побыть на карантине решила по своей воле, обезопасив таким образом родных. Ведущая также подчеркнула, что ее близкие не должны все время находиться дома.