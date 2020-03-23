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Учёные обнаружили под Кордильерами таинственную сеть древних тоннелей

Учёные обнаружили под Кордильерами в американском штате Юта таинственную сеть древних тоннелей. Найденный объект может подтвердить теории о редкостных технологиях, которые существовали задолго до настоящего времени.

Американские археологи занялись исследованием горного массива Кордильеры в районе парка Зайон. Учёные обнаружили сеть пещер искусственного происхождения. Тоннели подземного сооружения, простирающиеся на много километров вглубь, отличаются практически идеально округлой формой, а потому оставляют немало вопросов для научного мира. Специалисты изучают эту территорию уже 15 лет.

Неофициально находку называют "Метро эпохи неолита". Протяжённость тоннелей достигает 24 километров, а благодаря их прочности и ширине, по ним можно передвигаться на тяжёлой технике. На стенах коридоров видны отпечатки, происхождение которых неизвестно. Часть учёных предполагает, что они были оставлены определённым техническим средством.


В одной из стен археологи заметили предмет, весьма сильно напоминающий пружину. На данный момент извлечь находку из камня без риска его повредить не представляется возможным. Тем не менее такой артефакт может быть доказательством наличия технологий ещё задолго до настоящего времени. Отсюда следует, что на планете могла существовать высокоразвитая цивилизация, владеющая редкостными научными разработками и техникой.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:23

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