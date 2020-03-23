Опубликованы фото уникального чешского автомобиля Jawa 750





У россиян продукт чешского производителя Jawa ассоциируется только с легендарными мотоциклами. Однако компания пробовала себя и в производстве автомобилей. В Сети опубликовано архивное фото Jawa 750 1935 года выпуска. Автомобиль на тот момент был оборудован 3-ступенчатой механической коробкой передач и силовым агрегатом объемом 750 кубических сантиметров. Внешнее транспортное средство больше напоминает немецкого «Жука», но, по сути, являлось спортивной машиной. Автомобиль принял участие в гонке «Тысяча миль», которая прошла в 1935 году в Чехословакии.Всего было выпущено шесть экземпляров Jawa 750. Несколько моделей имели открытый кузов, но больше автолюбителям понравилось именно купе. Кстати, ходят слухи, что Фердинанд Порше вдохновлялся именно этим автомобилем при создании легендарного «Жука». Сегодня осталось всего два экземпляра Jawa 750, один из которых стоит в автомобильном музее в Праге.