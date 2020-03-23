Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

На черно-белых снимках Ани Лорак позирует в обтягивающем микро-топе и леггинсах. После отмены гастролей и концертов 41-летняя знаменитость много времени проводит в спортзале. Певица написала, что «всегда можно улучшать себя», намекая на то, что самоизоляция также может проходить с пользой для фигуры.На одном из фото Ани Лорак высоко подняла ногу, продемонстрировав эффектный шпагат. Фолловеры засыпали ее комплиментами и отметили, что у артистки шикарная фигура и отличная спортивная форма. Подписчики назвали своего кумира «секси-малышкой» и своим «главным мотиватором». Некоторые отметили, что артистка «настоящий боец», так как похвастаться такой фигурой может далеко не каждая знаменитость. В комментариях отметили, что трудно поверить в возраст артистки, ведь она выглядит моложе своего возраста.