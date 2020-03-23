Honda выпустила обновленную версию кроссовера Avancier





Когда Honda представила обновленный SUV Avancier, многие эксперты отмечали, что основные перемены в кузове оказались скорее косметическими. Новый дизайн можно заметить в решетке радиатора, конструкции задних фонарей и деталях бамперов. Более того, это версия прибавила в длине - теперь её габариты сопоставимы с Toyota Highlander. Диапазон моторов включает в себя 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 193 л.с. и 2,0-литровый агрегат с отдачей 272 л.с. Базовое предложение получит вариатор, а эксклюзивный кроссовер получит 9-ступенчатую АКПП.Перемены также коснулись и технического оснащения салона. Здесь можно найти систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, светодиодные ДХО, климат-контроль и 10 подушек безопасности. А вот максимальную комплектацию оснастят парктроником, панорамной крышей и кожаным салоном. Покупка стандартного автомобиля обойдется покупателям в 2,43 млн рублей, а топового - 3,64 млн рублей.