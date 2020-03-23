«Вот оно, счастье»: Алла Пугачева поздравила сына Стаса Пьехи Петра с днем рождения

Внук Народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого был женат на модели Наталии Гончаровской, с которой на данный момент не живет вместе, но подробности их отношений предпочитает сохранять в секрете. У супругов 22-го марта 2014 года родился первенец – Петр и в честь его дня рождения Стас Пьеха поделился со своими поклонниками несколькими семейными фото, с подписью:Пользователи Сети менее чем за сутки написали больше 500 поздравлений в комментариях. Большинство пожелали имениннику здоровья, счастья и таланта «как у папы». Кроме фанатов свои комментарии оставили звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как певица Валерия, Зара и поп-исполнитель Денис Клявер. Также не упустила возможности Примадонна эстрадной сцены Алла Пугачева, которая крайне редко публично пишет что-либо своим коллегам и друзьям в социальных сетях.Лаконичный комментарий народной артистки поддержали «лайками» сотни фанатов Стаса Пьехи, умилившись «невероятной схожестью отца и сына».