«Вот оно, счастье»: Алла Пугачева поздравила сына Стаса Пьехи Петра с днем рождения
Российский певец Стас Пьеха 22-го марта опубликовал серию фотографий в личном блоге Instagram к шестому дню рождению своего сына Петра. Эстрадная певица Алла Пугачева присоединилась к многочисленным поздравлениям, написав: «Вот оно, счастье и смысл жизни».
Внук Народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого был женат на модели Наталии Гончаровской, с которой на данный момент не живет вместе, но подробности их отношений предпочитает сохранять в секрете. У супругов 22-го марта 2014 года родился первенец – Петр и в честь его дня рождения Стас Пьеха поделился со своими поклонниками несколькими семейными фото, с подписью: «С днем рождения, Сынок! Совсем взрослый уже мужчина».
Пользователи Сети менее чем за сутки написали больше 500 поздравлений в комментариях. Большинство пожелали имениннику здоровья, счастья и таланта «как у папы». Кроме фанатов свои комментарии оставили звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как певица Валерия, Зара и поп-исполнитель Денис Клявер. Также не упустила возможности Примадонна эстрадной сцены Алла Пугачева, которая крайне редко публично пишет что-либо своим коллегам и друзьям в социальных сетях.
Лаконичный комментарий народной артистки поддержали «лайками» сотни фанатов Стаса Пьехи, умилившись «невероятной схожестью отца и сына».
Внук Народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого был женат на модели Наталии Гончаровской, с которой на данный момент не живет вместе, но подробности их отношений предпочитает сохранять в секрете. У супругов 22-го марта 2014 года родился первенец – Петр и в честь его дня рождения Стас Пьеха поделился со своими поклонниками несколькими семейными фото, с подписью: «С днем рождения, Сынок! Совсем взрослый уже мужчина».
Пользователи Сети менее чем за сутки написали больше 500 поздравлений в комментариях. Большинство пожелали имениннику здоровья, счастья и таланта «как у папы». Кроме фанатов свои комментарии оставили звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как певица Валерия, Зара и поп-исполнитель Денис Клявер. Также не упустила возможности Примадонна эстрадной сцены Алла Пугачева, которая крайне редко публично пишет что-либо своим коллегам и друзьям в социальных сетях.
Лаконичный комментарий народной артистки поддержали «лайками» сотни фанатов Стаса Пьехи, умилившись «невероятной схожестью отца и сына».
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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:09