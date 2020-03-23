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Эксперты назвали ТОП бюджетных смартфонов до 15 тысяч рублей

Эксперты проанализировали рынок мобильных устройство, чтобы составить ТОП бюджетных смартфонов в России. Указанные устройства имеют неплохие технические характеристики и стоят до 15 тысяч рублей.
Эксперты назвали ТОП бюджетных смартфонов до 15 тысяч рублей

Сегодня бытует мнение, что хороший смартфон с неплохими техническими характеристиками – дорогое удовольствие. Однако на российском рынке есть несколько моделей, которые могут удивить покупателя привлекательной ценой и начинкой. Эксперты проанализировали предложения различных магазинов и составили ТОП бюджетных мобильных телефонов стоимостью до 15 тысяч рублей. Первенство в рейтинге досталось Redmi 8T с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной. Смартфон оборудован хорошей основной камерой с двумя модулями, аккумуляторной батарей на 4000 мАч, которая обеспечит долгую автономную работу, а также модулем NFC. В качестве бонуса – операционная система Android 10. Стоит мобильный телефон от 13,5 тысячи рублей.

На втором месте оказался Honor 20 Lite. Китайский смартфон имеет хорошую основную камеру, которая состоит из трех датчиков и 128 гигабайт встроенной памяти. Остальные характеристики не отличаются от предшественника. Стоит мобильный телефон на российском рынке от 14,3 тысячи рублей. Последним в ТОП-е бюджетных смартфонов оказался Vivo Y19. Устройство оборудовано мощной аккумуляторной батареей на 5000 мАч, поэтому пользователи не придётся переживать о заряде. Среди особенностей стоит указать наличие 128 гигабайт встроенной памяти, поскольку это самый дешевый телефон в рейтинге стоимостью 13 тысяч рублей.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:04

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