Российские кинематографисты назвали потерю качества главным недостатком онлайн-кинотеатров





Работники киноиндустрии рассказали журналистам об отличиях между «классическими» и онлайн-сервисами демонстрации проектов. Как отметил режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев, при изменении площадки меняется эмоциональное восприятие картины и сама лента в глазах зрителя. Автор «Итальянца» сказал, что при домашнем просмотре фильма наблюдается потеря качества, являющаяся главным недостатком онлайн-кинотеатров. По словам Андрея Кравчука, когда проект создается для больших экранов, он рассчитывается на них, включая соответствующий звук и другие параметры.Сейчас мировой кинематограф борется с трудностями по причине распространения новой болезни. Кроме этого, в онлайн-сервисах приостанавливаются работы над высокобюджетными фильмами, а представители этой индустрии сталкиваются с миллиардными потерями.