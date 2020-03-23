Ученые обнаружили сходство в формировании колоний бактерий с жизнью современного человека





Сотрудники из Университета Пенсильвании провели наблюдение за распределением по поверхности бактерий. Были замечены разные стадии развития колонии: от обычной колонизации до образования биопленки. Ученые пришли к выводу, что стратегии размещения бактерий, а также структурные свойства роста групп напоминают те, которыми пользуется человек в процессе урбанизации.В эксперименте они использовали Streptococcus mutans, которые оседали на поверхности случайным образом. Однако в начале кластеризации бактерии начали объединяться в группы, создавая густонаселенные колонии. Активные кластеры составляли менее 40%, а остальные могли отмирать или поглощаться соседями. Ученые уверены, что модель поведения бактерий стоит учитывать при их дальнейшем изучении.