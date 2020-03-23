Ученые обнаружили сходство в формировании колоний бактерий с жизнью современного человека
Американские ученые нашли сходства в формировании колоний бактерий с жизнью современного человека. Результаты нового исследования эксперты опубликовали в издании Nature Communications.
Сотрудники из Университета Пенсильвании провели наблюдение за распределением по поверхности бактерий. Были замечены разные стадии развития колонии: от обычной колонизации до образования биопленки. Ученые пришли к выводу, что стратегии размещения бактерий, а также структурные свойства роста групп напоминают те, которыми пользуется человек в процессе урбанизации.
В эксперименте они использовали Streptococcus mutans, которые оседали на поверхности случайным образом. Однако в начале кластеризации бактерии начали объединяться в группы, создавая густонаселенные колонии. Активные кластеры составляли менее 40%, а остальные могли отмирать или поглощаться соседями. Ученые уверены, что модель поведения бактерий стоит учитывать при их дальнейшем изучении.
Сотрудники из Университета Пенсильвании провели наблюдение за распределением по поверхности бактерий. Были замечены разные стадии развития колонии: от обычной колонизации до образования биопленки. Ученые пришли к выводу, что стратегии размещения бактерий, а также структурные свойства роста групп напоминают те, которыми пользуется человек в процессе урбанизации.
В эксперименте они использовали Streptococcus mutans, которые оседали на поверхности случайным образом. Однако в начале кластеризации бактерии начали объединяться в группы, создавая густонаселенные колонии. Активные кластеры составляли менее 40%, а остальные могли отмирать или поглощаться соседями. Ученые уверены, что модель поведения бактерий стоит учитывать при их дальнейшем изучении.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:55