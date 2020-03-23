Меган Маркл лишили королевского статуса досрочно

Внук королевы Великобритании и его жена должны были лишиться своих официальных статусов в последний день марта. Но, на сайте благотворительной организации титул Меган Маркл уже изменили. Ранее супругу принца Гарри называли «Нашим королевским покровителем». Также убрали надпись «Ее королевское высочество» и оставили только титул экс-актрисы. После официального сложения полномочий супругов будут называть герцогиней и герцогом Сассекскими. Внука Елизаветы II перестанут называть принцем, но его это не тревожит, так как бывший член королевской семьи неоднократно просил обращаться к нему по имени.На данный момент Меган Маркл с семьей находится в Канаде. Супруги успели вернуться из Великобритании до начала пандемии и живут в Ванкувере в арендованном особняке. Герцогиня Сассекская встревожена темпами распространения коронавируса по миру. Она находится в самоизоляции, а весь персонал особняка носит защитные маски и перчатки.