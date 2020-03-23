На рынке России вскоре появится Huawei Mate Xs с гибким экраном





Популярность складных смартфонов растет стремительными темпами не только среди иностранцев, но и соотечественников. Хотя покупку дорогостоящего Galaxy Fold могут позволить себе немногие, недавно представленный аналог в лице Huawei Mate Xs может стать идеальным выбором для любителей инновационных форм. Всего за 200 тысяч рублей жители РФ смогут оформить заказ на гаджет со складным экраном. Смартфон, оснащенный поддержкой сетей 5G и процессором Kirin 990, официально появится в продаже 31 марта.В то же время, конструкция китайского девайса существенно отличается от продукта Samsung. Его дисплей не прячется в сложенном виде, а расположен на внешней стороне корпуса. В развернутом виде он становится своеобразным 8-дюймовым планшетом. В то же время, передняя камера отсутствует - её функции достались основному объективу. Его четыре модуля предоставляют главный датчик на 40 Мп + сверширокоугольный на 16 Мп, телеобъектив на 8 Мп и 3D-сенсор для измерения глубины сцены.