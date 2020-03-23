Ученые: Любимая музыка помогает восстановить здоровье после инфаркта миокарда





Ученые полагают, что слушание музыки следует включить в реабилитационный план, который составляется для возобновления организма после перенесения этого состояния. Специалисты в течение 7 лет вели наблюдение за 350 пациентами после инфаркта с ранней постинфарктной стенокардией. Всем добровольцам назначили соответствующие лекарственные препараты для предотвращения его повторного развития. Половине пациентов дополнительно назначили каждый день по 30 минут слушать любимую музыку. На протяжении первого года специалисты каждые 3 месяца оценивали состояние здоровья участников, а также еще в течение 6 лет проверяли их раз в год.Ученые обнаружили снижение на 1/4 уровня болевых ощущений, вызванных стенокардией, у пациентов, постоянно слушавших любимые композиции по сравнению с другими добровольцами. Кроме того, у участников из музыкальной группы на треть снизилась тревожность. Специалисты дополнительно отмечают у этой группы уменьшение на 18% вероятности возникновения сердечной недостаточности, а также на 23% риска повторения инфаркта.