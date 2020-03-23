АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Житель Мурманской области снял дверь в подъезде и сдал ее на металлолом

Житель Мурманской области снял дверь в подъезде, чтобы сдать ее на металлолом. Сведения о случившемся подтвердили сотрудники пресс-службы УМВД РФ по региону.

Кража подъездной двери общего пользования зафиксирована в городе Оленегорске на улице Бардина. Дверь была снята с петель работниками для последующего ремонта, но вскоре она исчезла, а на месте инцидента остались среды рук и обуви вора. С заявлением о краже в полицию пришла глава УК, оценив суммарный ущерб в 25 тыс. рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов опросили вероятных очевидцев и нашли подозреваемого. Злоумышленником оказался местный 36-летний житель, который в прошлом был судим. Он признал свою вину, отметив, что украл дверь с надеждой продать ее в пункт, где осуществляют прием металла.

Полицейские не смогли сразу найти дверь, поскольку подозреваемый успел ее продать. Сейчас он остается под подпиской о невыезде, а грозит ему до 2 лет тюремного заключения.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Топливо на основе пшеницы способно сократить выбросы CO2 в…
Олимпиада-2020 под вопросом: Австралия и Канада отказались от участия из-за…
Медики назвали снижающие защиту от вирусов ошибки в соблюдении…
Эксперты назвали основной недостаток новой LADA…
«Мои года – мое богатство»: Примеривший парик Игорь Крутой высказался о своей…
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в…
В Сети опубликовано редкое фото уникального советского родстера…
Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер раскритиковала людей, нарушающих…
В Ростовской области из-за ДТП пострадали пять…
Врачи назвали продукты для снижения риска заболеваний легких у заядлых…
«Вот оно, счастье»: Алла Пугачева поздравила сына Стаса Пьехи Петра с днем…
Компания Chevrolet сообщила о прекращении производства автомобилей…
Медики рассказали о вреде противовирусных…
Камеры ГИБДД начнут фиксировать использование смартфона водителями за…
Наталья Селезнева рассказала о вражде с Татьяной Пельтцер и…
Мастера превратили пикап Mercedes-Benz в автопоезд для…
Житель Мурманской области снял дверь в подъезде и сдал ее на…
В Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом во время…
В Калифорнии над холмами зафиксировали дискообразный черный…
Адам Ламберт из Queen хочет сыграть главную роль в фильме о Джордже…
Дмитрий Гордон предупредил о риске распада Украины из-за…
Яна Троянова из «Последнего героя» рассказала об алкоголизме и смерти…
В Севастополе обнаружили береговую батарею времен Крымской…
Предстоятель Белорусской православной церкви Павел окропил Минск святой водой с вертолета для защиты от…
Ольга Куриленко полностью выздоровела от…
Врач-инфекционист: Употребление чеснока при некоторых заболеваниях может причинить вред…
Иосиф Пригожин рассказал, что его мать чуть не заразилась…
Кроссовер Genesis GV80 получит 3D-дисплей…
Просмотреть все новости