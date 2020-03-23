Житель Мурманской области снял дверь в подъезде и сдал ее на металлолом





Кража подъездной двери общего пользования зафиксирована в городе Оленегорске на улице Бардина. Дверь была снята с петель работниками для последующего ремонта, но вскоре она исчезла, а на месте инцидента остались среды рук и обуви вора. С заявлением о краже в полицию пришла глава УК, оценив суммарный ущерб в 25 тыс. рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов опросили вероятных очевидцев и нашли подозреваемого. Злоумышленником оказался местный 36-летний житель, который в прошлом был судим. Он признал свою вину, отметив, что украл дверь с надеждой продать ее в пункт, где осуществляют прием металла.Полицейские не смогли сразу найти дверь, поскольку подозреваемый успел ее продать. Сейчас он остается под подпиской о невыезде, а грозит ему до 2 лет тюремного заключения.