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Олимпиада-2020 под вопросом: Австралия и Канада отказались от участия из-за коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что речи об отмене Олимпиады-2020 идти не может. Однако уже две страны – Австралия и Канада отказались от участия в играх из-за коронавируса.
Олимпиада-2020 под вопросом: Австралия и Канада отказались от участия из-за коронавируса

Во всем мире власти активно применяют ограничительные меры и устанавливают режим карантина внутри своих государств, чтобы остановить распространение коронавируса. Многие масштабные мероприятия были отменены или временно перенесены, пока не стабилизируется обстановка, в том числе «Евровидение-2020», однако ситуация с Олимпиадой-2020 остается не ясной до сих пор. Игры, которые по словам президента спортивного комитета Томаса Баха, отменить невозможно, запланированы на 24 июня в столице Японии Токио.

В понедельник 23 марта Канада и Австралия заявили о снятии своей кандидатуры на Олимпиаде-2020 из-за пандемии. Хотя на данный момент обстановка в Японии не критична, но во время летних игр на мероприятие приедут представители более чем с двухсот стран, соберутся в одном месте, а затем вновь разъедутся по разным уголкам Земли. Такая ситуация может нивелировать любые попытки сдержать коронавирус, предпринимаемые властями сейчас, и перерасти в глобальную катастрофу в будущем.

Как известно, страны, отказавшиеся от участия в играх 2020 года, согласны отправить своих спортсменов на Олимпиаду в следующем 2021 году.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:50

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