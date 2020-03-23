Глюкоза продемонстрировала татуировку на ягодице
Поп-певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная под псевдонимом Глюкоза, разместила новый кадр в соцсети Instagram. Таким образом исполнительница продемонстрировала поклонникам татуировку на своей ягодице.
Для опубликованного снимка звезда позировала сидя на дереве. Певица, одетая в купальник, выставила на передний план ягодицу с татуировкой. Поклонники исполнительницы пришли в восторг от небольшого изображения на её теле, а некоторые даже пошутили, назвав рисунок родинкой.
Глюкоза решила не указывать геолокацию, тем не менее очевидно, что кадр был сделан ранее. В своей предыдущей публикации знаменитость отметила, что соблюдает карантин, из-за чего ей приходится нелегко. Артистка старается в это время меньше пользоваться социальными сетями, так как последние новости вызывают у неё нервный смех. «Но я понимаю, если мы все не закроем себя хоть на неделю, нам сложно будет всем с этим справиться!» – добавила она. Подписчики певицы согласились с ней, подчеркнув, что сейчас особо важно сохранять позитивный настрой, сообщает Слово и Дело.
Для опубликованного снимка звезда позировала сидя на дереве. Певица, одетая в купальник, выставила на передний план ягодицу с татуировкой. Поклонники исполнительницы пришли в восторг от небольшого изображения на её теле, а некоторые даже пошутили, назвав рисунок родинкой.
Глюкоза решила не указывать геолокацию, тем не менее очевидно, что кадр был сделан ранее. В своей предыдущей публикации знаменитость отметила, что соблюдает карантин, из-за чего ей приходится нелегко. Артистка старается в это время меньше пользоваться социальными сетями, так как последние новости вызывают у неё нервный смех. «Но я понимаю, если мы все не закроем себя хоть на неделю, нам сложно будет всем с этим справиться!» – добавила она. Подписчики певицы согласились с ней, подчеркнув, что сейчас особо важно сохранять позитивный настрой, сообщает Слово и Дело.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:03