Правозащитник Петр Шкуматов рассказал о новом способе обмана водителей на дорогах России





Уччастник движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов предупредил российских автомобилистов о том, что с каждым годом все больше водителей становятся жертвами недобросовестных владельцев дорожных камер. Новая уловка заключается в следующем: на дорогах, где ограничение скорости составляет 80 км/ч, устанавливаются временные желтые знаки с пределом в 40 км/ч. В то же время, никаких ремонтных работ на трассе не проводится, что вводит водителей в заблуждение.Удостоверившись в отсутствии каких-либо ремонтных бригад, автомобилист продолжает двигаться сверх установленной нормы. В этот моменты камеры с измененными настройками фиксируют "нарушение ПДД", которое вынуждает владельца машины платить штраф. На подобной схеме наживаются многие бизнесмены, ведь часть денег отправляется в их карман. Шкуматов сообщает, что в такую "ловушку" ежегодно попадают десятки тысяч россиян.