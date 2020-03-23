АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Правозащитник Петр Шкуматов рассказал о новом способе обмана водителей на дорогах России

Правозащитник Петр Шкуматов рассказал, что в России все чаще появляются "ловушки" для водителей. Новый способ обмана включает видеофиксацию нарушений ПДД.

Уччастник движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов предупредил российских автомобилистов о том, что с каждым годом все больше водителей становятся жертвами недобросовестных владельцев дорожных камер. Новая уловка заключается в следующем: на дорогах, где ограничение скорости составляет 80 км/ч, устанавливаются временные желтые знаки с пределом в 40 км/ч. В то же время, никаких ремонтных работ на трассе не проводится, что вводит водителей в заблуждение.

Удостоверившись в отсутствии каких-либо ремонтных бригад, автомобилист продолжает двигаться сверх установленной нормы. В этот моменты камеры с измененными настройками фиксируют "нарушение ПДД", которое вынуждает владельца машины платить штраф. На подобной схеме наживаются многие бизнесмены, ведь часть денег отправляется в их карман. Шкуматов сообщает, что в такую "ловушку" ежегодно попадают десятки тысяч россиян.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США Алексею Воробьеву с высокой температурой не делали тест на…
Андрей Черкасов остался в восторге от 4D-УЗИ беременной жены: "Мой сын мне впервые…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков решил жениться на Аните…
Honda выпустила обновленную версию кроссовера…
Принц Гарри с супругой Меган Маркл и маленьким сыном находятся в зоне риска…
Эксперты назвали ТОП бюджетных смартфонов до 15 тысяч…
Юлия Топольницкая поразила поклонников снимком с "большим беременным…
Алеся Семеренко призналась, что хочет быть на обеспечении у Сергея…
Ученые обнаружили сходство в формировании колоний бактерий с жизнью современного…
«Будем заниматься индивидуально»: Александр Плющенко продолжит тренировки во время…
Российские кинематографисты назвали потерю качества главным недостатком…
Звезды проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель лишились арендованной в Москве…
Меган Маркл лишили королевского статуса…
Ученые: Любимая музыка помогает восстановить здоровье после инфаркта…
«Не знаю, что сказать»: Петросян прокомментировал слухи о рождении ребенка в союзе с…
Звезды проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд договорились не оскорблять друг…
На рынке России вскоре появится Huawei Mate Xs с гибким…
Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова на Сейшелах слегла с жуткими головными болями и…
Ани Лорак удивила поклонников отличной…
На Сахалине сотрудники ФСБ задержали студентов, планировавших нападение на…
Правозащитник Петр Шкуматов рассказал о новом способе обмана водителей на дорогах…
Глюкоза продемонстрировала татуировку на…
Топливо на основе пшеницы способно сократить выбросы CO2 в…
Олимпиада-2020 под вопросом: Австралия и Канада отказались от участия из-за…
Медики назвали снижающие защиту от вирусов ошибки в соблюдении…
Эксперты назвали основной недостаток новой LADA…
«Мои года – мое богатство»: Примеривший парик Игорь Крутой высказался о своей…
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в…
Просмотреть все новости