«Мои года – мое богатство»: Примеривший парик Игорь Крутой высказался о своей внешности





Композитор занимается съёмками фильма-поздравления к юбилею своей сестры Аллы. Картину снимут по мотивам советской ленты «Иван Васильевич меняет профессию». Для перевоплощения в героя ленты Игорь Крутой воспользовался париком, в котором выглядел довольно неплохо. По словам пианиста, в его райдере теперь имеются своя гримерка, стилист и «ветродуй». Александр Серов оценил новую прическу музыканта и отметил, что с ней он выглядит на 20 лет моложе. Как отметил Крутой, он никогда не накладывает грим и не носит парики, так как придерживается позиции Роберта Рождественского.На 60-летие сестры Крутой устроил шикарный банкет в одном из столичных заведений. На празднике присутствовали большое количество знаменитостей, а обошелся он артисту больше 5 млн рублей.